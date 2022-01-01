Свята. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165193-vyhidni-u-2022-roci-skilky-vidpochyvatymut-ukrayinci.html

Ракурс

Вихідні у 2022 році складуть майже третину року. В Україні робочими днями будуть 249 з 365 календарних днів, а 116 днів — вихідними. Серед них 105 вихідних та 11 святкових днів.

Відповідно до статті 73 КЗпП у 2022 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться святкові та неробочі дні. Про це повідомляє Мінекономіки.

Так, українці відпочиватимуть:

1 січня — Новий рік;

7 січня — Різдво Христове;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

1 травня — День праці;

24 квітня — Пасха;

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня — Трійця;

28 червня — День Конституції України;

24 серпня — День незалежності України;

14 жовтня — День захисників і захисниць України;

25 грудня — Різдво Христове.

У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2022 році вихідний день у суботу 1 січня переноситься на понеділок 3 січня, вихідний день у неділю 24 квітня — на понеділок 25 квітня, вихідний день у неділю 1 травня — на понеділок 2 травня, вихідний день у неділю 12 червня — на понеділок 13 червня і вихідний день у неділю 25 грудня — на понеділок 26 грудня.

Зокрема, було перенесено два робочих дні — з понеділка 7 березня на суботу 12 березня та з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.