Повышение зарплат полицейским — Зеленского заставили рассмотреть петицию

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит просьбу о повышении заработных плат работникам Национальной полиции Украины.

В течение 10 дней президент предоставит официальный комментарий о повышении зарплат сотрудникам полиции.

В петиции, за которую голосовали на сайте главы государства, отмечается, что «финансовое и социальное обеспечение работников полиции необходимо установить на уровне ЕС и США».

В качестве аргумента автор петиции сообщает о специфике работы работника полиции: высокий уровень ответственности, психологические и физические нагрузки, ненормированный рабочий день, а также постоянные риски для жизни и здоровья.

Также известно, что президент собрал срочное совещание из-за ситуации в Нацполиции.

31 декабря полицейские отдела № 3 Пологовского районного отдела полиции Запорожской области заявили о недовольстве состоянием материально-технического обеспечения и уровнем оплаты за сверхурочное несение службы.

Впоследствии в Нацполиции заверили, что массового предоставления рапортов на увольнение полицейскими не состоялось.

О том, что 95% личного состава Токмакского отдела полиции написали рапорты на увольнение 31 декабря, на своей странице в Фейсбук сообщила народная депутат Юлия Яцик.

Правоохранители утверждают, что получаемых ими денег хватает только на еду. У Зеленского уже отреагировали на проблему, анонсировав встречу с полицейскими 11 января.

Сотрудники Нацполиции жалуются и на невыплату карантинных надбавок, безосновательное лишение премий. Фактическая зарплата полицейского составляет 13 тыс. грн. При этом сотрудникам полиции часто приходится из своего кармана оплачивать топливо для используемых во время работы автомобилей.

1 января в YouTube было опубликовано видео, на котором человек, представившийся старшим лейтенантом полиции Дмитрием Рынковым, говорит о проблемах с зарплатой в Нацполиции.

Уполномоченная президента по правам защитников Украины Елена Вербицкая сообщила, что 11 января в помещении Центрального дома офицеров ВСУ она проведет встречу с полицейскими для обсуждения проблемы с зарплатами.