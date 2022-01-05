Підвищення зарплат поліцейським - Зеленського змусили розглянути петицію, фото - Фокус

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Президент України Володимир Зеленський розгляне прохання щодо підняття заробітних плат працівникам Національної поліції України.

Упродовж 10 днів президент надасть офіційний коментар щодо підвищення зарплат співробітникам поліції.

У петиції, за яку голосували на сайті глави держави наголошується, що «фінансове та соціальне забезпечення працівників поліції необхідно встановити на рівні ЄС та США».

Як аргумент автор петиції повідомляє про специфіку роботи працівника поліції: високий рівень відповідальності, психологічні та фізичні навантаження, ненормований робочий день, а також постійні ризики для життя та здоров’я.

Також відомо, що президент зібрав термінову онлайн нараду через ситуацію в Нацполіції.

31 грудня поліцейські відділу № 3 Пологівського районного відділу поліції Запорізької області заявили про невдоволення станом матеріально-технічного забезпечення та рівнем оплати за понаднормове несення служби.

Згодом в Нацполіції запевнили, що масового надання рапортів на звільнення поліцейськими не відбулося.

Про те, що 95% особового складу Токмацького відділу поліції написали рапорти на звільнення 31 грудня, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила народна депутатка Юлія Яцик.

Правоохоронці стверджують, що одержуваних ними грошей вистачає лише на їжу. У Зеленського вже відреагували на проблему, анонсувавши зустріч із поліцейськими 11 січня.

Співробітники Нацполіції скаржаться і на невиплату карантинних надбавок, безпідставне позбавлення премій. Фактична зарплата поліцейського становить 13 тис. грн. При цьому співробітникам поліції часто доводиться зі своєї кишені оплачувати паливо для автомобілів, що використовуються під час роботи.

1 січня у YouTube було опубліковано відео, на якому людина, котра представилася старшим лейтенантом поліції Дмитром Ринковим, говорить про проблеми із зарплатою у Нацполіції.

Уповноважена президента з прав захисників України Олена Вербицька повідомила, що 11 січня в приміщенні Центрального будинку офіцерів ЗСУ вона проведе зустріч із поліцейськими для обговорення проблеми із зарплатами.