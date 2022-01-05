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Ракурс
Як правильно готувати кутю. Фото: Сегодня

Різдво в Україні — як правильно готувати кутю

5 січ 2022, 16:29
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Кутя на Святвечір та Різдво традиційно готується в Україні. Ця страва має довгу історію та особливе значення для українців.

Традиційно вечерю починають саме з цієї страви, а після залишають на столі ложки для покійних членів родини.

Ця страва доволі символічна, у ній кожен з інгредієнтів має значення. Зазвичай її готують з вареної пшениці та додають мед з маком. Кутя є символом жертви Богу, де мед — символ чистоти та Божого слова, а мак — родючість.

Слово «кутя» з грецької перекладається як «варене зерно». Спочатку в Україні страву пов’язували з традицією поклонятися померлим та подавали до столу напередодні різних православних свят. Наприклад, на Різдво, Водохреще чи інші релігійні свята.

Основний компонент та символ страви — зерно. Адже воно символізує вічне життя та перевтілення душі. На Святвечір готують багату кутю з додаванням до зернової основи якомога більше маку, меду, горіхів та родзинок.


Багата кутя називається так, бо українці вірили, що як почнеш цей рік, так він буде і продовжуватися. До страви обов’язково додавали якомога більше інгредієнтів. Горіхи, зерно, мак — усе це символи продовження роду. І, звичайно, мак — це оберіг від усяких негараздів. Мед є символом доброго життя, — розповідають дослідники страви.

Джерело: Ракурс


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