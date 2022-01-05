Як правильно готувати кутю. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n165334-rizdvo-v-ukrayini-yak-pravylno-gotuvaty-kutu.html

Ракурс

Кутя на Святвечір та Різдво традиційно готується в Україні. Ця страва має довгу історію та особливе значення для українців.

Традиційно вечерю починають саме з цієї страви, а після залишають на столі ложки для покійних членів родини.

Ця страва доволі символічна, у ній кожен з інгредієнтів має значення. Зазвичай її готують з вареної пшениці та додають мед з маком. Кутя є символом жертви Богу, де мед — символ чистоти та Божого слова, а мак — родючість.

Слово «кутя» з грецької перекладається як «варене зерно». Спочатку в Україні страву пов’язували з традицією поклонятися померлим та подавали до столу напередодні різних православних свят. Наприклад, на Різдво, Водохреще чи інші релігійні свята.

Основний компонент та символ страви — зерно. Адже воно символізує вічне життя та перевтілення душі. На Святвечір готують багату кутю з додаванням до зернової основи якомога більше маку, меду, горіхів та родзинок.