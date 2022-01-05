Симптомы «Омикрона» у вакцинированных назвали врачи. Фото: komr.gov.ua

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Коронавирус в мире активно распространяется, инфицируя как взрослых, так и детей. Врачи со всего мира пришли к выводу, что штамм «Омикрон» менее опасный, чем предыдущие штаммы.

При этом специалисты отмечают: насколько тяжело пройдет болезнь, зависит от вакцинации. Об этом сообщает издание News Week.

Врач из Манхеттена Крейг Спенсер рассказал, что каждый пациент, который получил третью бустерную дозу, имеет легкие симптомы болезни.

Под легкими я имею в виду в основном боль в горле. Также наблюдается некая усталость, может быть небольшая мышечная боль. Но нет затруднений с дыханием, нет одышки. Это все немного неудобно, но нормально, — прокомментировал он.

Спенсер добавил, что он наблюдал линейную зависимость между симптомами коронавируса и количеством прививок, которые получил инфицированный человек.

У большинства пациентов, которые получили две дозы Pfizer или Moderna, все еще были легкие симптомы, но они тяжелее, чем у тех, кто получил третью дозу, — уверяет врач.

По словам медика, у людей, дважды вакцинированных, наблюдались повышенная утомляемость и температура, а также сильный кашель.

Кроме того, пациенты, которые ранее болели коронавирусом или получили одну вакцину Johnson & Johnson, имели тенденцию к более серьезным симптомам.

Напомним, 26 ноября ученые-вирусологи заявили о распространении в Южной Африке нового штамма COVID-19 — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное обсуждение и обозначила штамм B.1.1.529 как вызывающий опасения.

Это максимальная степень опасности: такие варианты несут изменения, которые могут способствовать большей заразности или более тяжелому течению болезни.

«Омикрон» имеет огромное число мутаций в белках, гораздо большее, чем все предыдущие штаммы, в том числе «Дельта». В одном только гене S-белка обнаружено 32 мутации. Некоторые из них уже известны вирусологам по ранее исследованным штаммам, однако новые комбинации вызывают опасения.

Исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды. Новый штамм мог впервые возникнуть у человека, инфицированного обоими патогенами. Ученые предположили, что «Омикрон» может легко передаваться, вызывая только легкое или бессимптомное заболевание.

Источник: News Week