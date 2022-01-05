После скандала Зеленский признался, как снимал новогоднее поздравление (ВИДЕО)https://racurs.ua/n165344-posle-skandala-zelenskiy-priznalsya-kak-snimal-novogodnee-pozdravlenie-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, показал, как снимал новогоднее поздравление. Видео записывали еще 28 декабря.
По словам президента, в поздравление с Новым годом не попала статистика о достижениях, точнее, о том, что сделано в Украине за 2021 год. Ролик разместили 5 января в Telegram-канале Зеленского.
Я бы очень не хотел говорить на языке статистики, но мой отец — математик, и если он не услышит в обращении президента Украины конкретики, а именно цифр и процентов, то конкретику о себе услышу я. Поэтому — конкретные цифры, конкретные проценты, — пошутил президент и показал кадры со статистикой, которые не попали в главное поздравление.
Также на видео есть отрывок общения Зеленского с приглашенными гостями. В частности, он спросил, долго ли они ждали, и получил в ответ «нет», что вызвало смех всех присутствующих.
Спасибо всем, что пришли сюда. Это большая честь для нас, — добавил президент.
Напомним, Зеленский поздравил граждан с Новым годом и вспомнил в своем обращении оккупированный Крым, войну на Донбассе и борьбу с олигархами.
В новогоднем видеообращении приняли участие удивительные украинцы. Приветствие глава государства посвятил именно им, а не тому, что было сделано за год.
Позже один из приглашенных на запись инженер-оптик Олег Ангельский заявил, что съемки новогоднего поздравления длились три дня. По его словам, гостей угощали бутербродами и безалкогольным «Живчиком» вместо шампанского.