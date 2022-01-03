Зеленский показал первую тренировку в 2022 году

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Ракурс

Владимир Зеленский, украинский президент, недолго праздновал Новый год и вернулся к спортивным тренировкам.

Общество Зеленскому составили домашние любимцы. Они и попали в кадр, опубликованный президентом на официальной странице в Instagram.

Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра! — подписал фотографию Зеленский.

В комментариях подписчики в основном поздравляют президента с Новым годом и желают ему крепкого здоровья.

Зеленский любит покушать жареное и иногда даже позволяет себе вредный фастфуд, о чем он неоднократно признавался, но постоянно следит за здоровьем, регулярно тренируясь и призывая других к здоровому образу жизни.

Напомним, ранее Зеленский в свой день рождения похвастался бицепсами, заявив, что чувствует себе на 30 лет.

Глава государства периодически публикует фото из спортзала. В одном из постов он назвал гантели своими «блинчиками на завтрак».