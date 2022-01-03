Зеленський показав перше тренування у 2022 році

https://racurs.ua/ua/n165248-petya-spyt-zelenskyy-pokazav-pershe-trenuvannya-u-2022-roci-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський, український президент, недовго святкував Новий рік та повернувся до спортивних тренувань.

Товариство Зеленському склали домашні улюбленці. Вони й потрапили у кадр, який опублікував президент на офіційній сторінці в Instagram.

Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку! — підписав світлину Зеленський.

У коментарях підписники здебільшого вітають президента з Новим роком та бажають йому міцного здоров’я.

Зеленський любить поїсти смажене й іноді навіть дозволяє собі шкідливий фастфуд, про що він неодноразово зізнавався, проте постійно стежить за здоров’ям, регулярно тренуючись і закликаючи інших до здорового способу життя.

Нагадаємо, раніше Зеленський у свій день народження похвалився біцепсами, заявивши, що відчуває себе на 30 років.

Глава держави періодично публікує фото зі спортзалу. В одного з дописів він назвав гантелі своїми «млинцями на сніданок».