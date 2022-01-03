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Ракурс
Зеленський показав перше тренування у 2022 році

Петя спить — Зеленський показав перше тренування у 2022 році (ФОТО)

3 січ 2022, 14:24
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Володимир Зеленський, український президент, недовго святкував Новий рік та повернувся до спортивних тренувань.

Товариство Зеленському склали домашні улюбленці. Вони й потрапили у кадр, який опублікував президент на офіційній сторінці в Instagram.

Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку! — підписав світлину Зеленський.

У коментарях підписники здебільшого вітають президента з Новим роком та бажають йому міцного здоров’я.

Зеленський любить поїсти смажене й іноді навіть дозволяє собі шкідливий фастфуд, про що він неодноразово зізнавався, проте постійно стежить за здоров’ям, регулярно тренуючись і закликаючи інших до здорового способу життя.


Нагадаємо, раніше Зеленський у свій день народження похвалився біцепсами, заявивши, що відчуває себе на 30 років.

Глава держави періодично публікує фото зі спортзалу. В одного з дописів він назвав гантелі своїми «млинцями на сніданок».

Джерело: Ракурс


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