Два самолета-разведчика НАТО заметили в небе над Украиной. Фото: sprotyv.info

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Военные самолеты США провели разведку над Украиной. В последние месяцы подобные полеты авиации союзников участились.

5 января зафиксировали работу самолетов Boeing RC-135W и Boeing E-8C Воздушных Сил США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Разведчик Boeing RC-135W залетел в воздушное пространство Украины прибыв из Великобритании. Boeing E-8C прибыл в Украину вылетев из Германии.

Согласно данным радаров, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE 11 пролетел над Киевом, после этого промониторил ситуацию на юге Украины, и, судя по карте, уже возвращается в Британию.

В то же время Boeing E-8C пролетел над столицей Украины, далее проследовал через Полтавскую область и совершил несколько кругов над границей Днепропетровской и Донецкой областей.

Boeing RC-135 — это семейство крупных американских стратегических самолетов-разведчиков, эксплуатируемых армиями США и Великобритании. Они поступили на вооружение в 1960-х годах, использовались в войнах во Вьетнаме, Югославии, Ираке, операциях в Ливии и Панаме.

Самолет-разведчик E-8C способен фиксировать наземные цели: как живую силу, так и военную технику. Он оснащен бортовой антенной, которая позволяет всего за минуту осмотреть около 50 тыс. кв. км.

Напомним, в конце декабря Соединенные Штаты впервые отправили в Украину самолет боевого управления E-8 Joint Stars для мониторинга Донбасса.