Два літаки-розвідники НАТО помітили в небі над Україною. Фото: sprotyv.info

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Воєнні літаки США провели розвідку над Україною. В останні місяці подібні польоти авіації союзників почастішали.

5 січня зафіксували роботу літаків Boeing RC-135W та Boeing E-8C Повітряних сил США. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

Розвідник Boeing RC-135W залетів у повітряний простір України прибувши з Великої Британії. Boeing E-8C прибув до України вилетівши з Німеччини.

За даними радарів, Boeing RC-135W Rivet Joint із позивним JAKE 11 пролетів над Києвом, після цього промоніторив ситуацію на півдні України, і, судячи з карти, вже повертається до Британії.

Водночас Boeing E-8C пролетів над столицею України, далі попрямував через Полтавську область і здійснив кілька кіл над кордоном Дніпропетровської та Донецької областей.

Boeing RC-135 — це сімейство великих американських стратегічних літаків-розвідників, що експлуатуються арміями США та Великобританії. Вони надійшли на озброєння у 1960-х роках, використовувалися у війнах у В'єтнамі, Югославії, Іраку, операціях у Лівії та Панамі.

Літак-розвідник E-8C здатний фіксувати наземні цілі: як живу силу, так і військову техніку. Він оснащений бортовою антеною, яка дозволяє за хвилину оглянути близько 50 тис. кв. км.

Нагадаємо, наприкінці грудня Сполучені Штати вперше відправили до України літак бойового управління E-8 Joint Stars для моніторингу Донбасу.