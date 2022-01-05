Після скандалу Зеленський зізнався, як знімав новорічне привітання. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n165344-pislya-skandalu-zelenskyy-ziznavsya-yak-znimav-novorichne-pryvitannya-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, показав, як знімав новорічне привітання. Відео записували ще 28 грудня.

За словами президента, до привітання з Новим роком не потрапила статистика про здобутки, точніше, про те, що зроблено в Україні за 2021 рік. Ролик розмістили 5 січня в Telegram-каналі Зеленського.

Я б дуже не хотів говорити мовою статистики, але мій батько — математик, і якщо він не почує у зверненні президента України конкретики, а саме цифр та відсотків, то конкретику про себе почую я. Тому — конкретні цифри, конкретні відсотки, — пожартував президент і показав кадри зі статистикою, які не потрапили до головного привітання.

Також на відео є уривок спілкування Зеленського із запрошеними гостями. Зокрема, він запитав, чи довго ті чекали, і отримав у відповідь «ні», що викликало сміх усіх присутніх.

Дякую всім, що прийшли сюди. Це велика честь для нас, — додав президент.

Нагадаємо, Зеленський привітав громадян з Новим роком і згадав у своєму звернені окупований Крим, війну на Донбасі та боротьбу з олігархами.

У новорічному відеозверненні взяли участь надзвичайні українці. Привітання глава держави присвятив саме їм, а не тому, що було зроблено за рік.

Пізніше один із запрошених на запис інженер-оптик Олег Ангельський заявив, що зйомки новорічного привітання тривали три дні. За його словами, гостей пригощали бутербродами та безалкогольним «Живчиком» замість шампанського.