Симптоми «Омікрону» у вакцинованих назвали лікарі. Фото: komr.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n165345-symptomy-omikronu-u-vakcynovanyh-nazvaly-likari.html

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Коронавірус у світі активно поширюється, інфікуючи як дорослих, так і дітей. Лікарі з усього світу дійшли висновку, що штам «Омікрон» менш небезпечний, ніж попередні штами.

При цьому фахівці зазначають: наскільки тяжко пройде хвороба, залежить від вакцинації. Про це повідомляє видання News Week.

Лікар із Манхеттена Крейг Спенсер розповів, що кожен пацієнт, який одержав третю бустерну дозу, має легкі симптоми хвороби.

Під легкими я маю на увазі переважно біль у горлі. Також спостерігається певна втома, може бути невеликий біль у м’язах. Але немає труднощів із диханням, немає задишки. Це все трохи незручно, але нормально, — сказав він.

Спенсер додав, що він спостерігав лінійну залежність між симптомами коронавірусу та кількістю щеплень, які отримала інфікована людина.

Більшість пацієнтів, які отримали дві дози Pfizer або Moderna, все ще мали легкі симптоми, але вони важчі, ніж у тих, хто отримав третю дозу, — запевняє лікар.

За словами медика, у людей, які двічі вакциновані, спостерігалися підвищена втома та температура, а також сильний кашель.

Окрім того, пацієнти, які раніше хворіли на коронавірус або отримали одну вакцину Johnson & Johnson, мали тенденцію до більш серйозних симптомів.

Нагадаємо, 26 листопада вчені-вірусологи заявили про поширення у Південній Африці нового штаму COVID-19 — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я провела екстрене обговорення і позначила штам B.1.1.529 як варіант, що викликає побоювання.

Це максимальний ступінь небезпеки: такі варіанти несуть зміни, які можуть сприяти більшій заразності або тяжчому перебігу хвороби.

«Омікрон» має величезну кількість мутацій в білках, набагато більше, ніж усі попередні штами, зокрема «Дельта». В одному гені S-білка виявлено 32 мутації. Деякі з них вже відомі вірусологам за раніше дослідженими штамами, проте нові комбінації викликають побоювання.

Дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, взяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди. Новий штам міг вперше виникнути в людини, інфікованої обома патогенами. Вчені припустили, що «Омікрон» може легко передаватися, викликаючи лише легке або безсимптомне захворювання.

Джерело:News Week