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Ракурс
Святвечір 6 січня – що треба знати про свято

Святвечір 6 січня — що треба знати про свято

5 січ 2022, 22:21
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Свято 6 січня — Святвечір, який традиційно відзначають перед Різдвом. Після появи першої зорі на небі на стіл накривають вечерю з 12 страв.

Оскільки цього дня ще триває піст, на столі не має бути м’ясної та молочної їжі та яєць. Алкоголь також під забороною — замість нього п’ють узвар.

Обов’язковими на столі є кутя, узвар та вареники з грибами чи капустою. Часто також готують грибний суп, пісний борщ, смажену картоплю, тушковану капусту, голубці з кашею.

У хаті під іконами ставлять дідуха — прикрасу із пшеничного чи житнього снопа, що символізує добробут та багатство. Вважається, що Ісус народився на сіні. На другий день різдвяних свят дідуха спалюють, а довкола нього колядують.

Опівночі на Святвечір проводиться церковна служба. Відвідувати її заведено всією родиною. Вдома залишали на столі залишки куті для померлих. Пізніше діти та підлітки ходять по хатах колядувати, а також відвідують хрещених.

6 січня в світі — Всесвітній день дітей-сиріт війни. Він присвячений нелегкій долі дітей, які через військові дії залишилися сиротами. Головна мета цього дня — привернути увагу суспільства до проблеми, адже згідно зі статистикою більше 150 млн дітей по всьому світі стали сиротами через військові дії.

День ангела святкують Євгенія, Микола, Сергій.

Народні прикмети:


  • якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, то літо буде теплим;
  • морозний день 6 січня обіцяє хороший врожай;
  • безхмарне небо — пощастить грибникам.

6 січня в історії та постатях:

  • 1412 — народилася Жанна д’Арк, національна героїня Франції;
  • 1846 — Тарас Шевченко написав «Заповіт»;
  • 1852 — помер Луї Брайль, автор рельєфно-крапкового шрифту для сліпих;
  • 1898 — народився Володимир Сосюра, український поет;
  • 1929 — Мати Тереза прибула до Калькутти, щоб допомагати найбіднішим індійцям.
  • 1938 — народився Василь Стус, український поет;
  • 1938 — народився Адріано Челентано, італійський актор, співак;
  • 1939 — народився Валерій Лобановський, український футболіст і тренер;
  • 1945 — помер Володимир Вернадський, український філософ і природознавець;
  • 1955 — народився Ровен Аткінсон, британський актор-комік («Містер Бін»);
  • 1975 — на американському телеканалі NBC з’явилася гра-шоу Wheel of Fortune. В СРСР її варіант вийшов під назвою «Поле чудес».

Джерело: Ракурс


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