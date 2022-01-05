Святвечір 6 січня – що треба знати про свято

https://racurs.ua/ua/n165346-svyatvechir-6-sichnya-scho-treba-znaty-pro-svyato.html

Ракурс

Свято 6 січня — Святвечір, який традиційно відзначають перед Різдвом. Після появи першої зорі на небі на стіл накривають вечерю з 12 страв.

Оскільки цього дня ще триває піст, на столі не має бути м’ясної та молочної їжі та яєць. Алкоголь також під забороною — замість нього п’ють узвар.

Обов’язковими на столі є кутя, узвар та вареники з грибами чи капустою. Часто також готують грибний суп, пісний борщ, смажену картоплю, тушковану капусту, голубці з кашею.

У хаті під іконами ставлять дідуха — прикрасу із пшеничного чи житнього снопа, що символізує добробут та багатство. Вважається, що Ісус народився на сіні. На другий день різдвяних свят дідуха спалюють, а довкола нього колядують.

Опівночі на Святвечір проводиться церковна служба. Відвідувати її заведено всією родиною. Вдома залишали на столі залишки куті для померлих. Пізніше діти та підлітки ходять по хатах колядувати, а також відвідують хрещених.

6 січня в світі — Всесвітній день дітей-сиріт війни. Він присвячений нелегкій долі дітей, які через військові дії залишилися сиротами. Головна мета цього дня — привернути увагу суспільства до проблеми, адже згідно зі статистикою більше 150 млн дітей по всьому світі стали сиротами через військові дії.

День ангела святкують Євгенія, Микола, Сергій.

Народні прикмети:

якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, то літо буде теплим;

морозний день 6 січня обіцяє хороший врожай;

безхмарне небо — пощастить грибникам.

6 січня в історії та постатях: