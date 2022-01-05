Святвечір 6 січня — що треба знати про святоhttps://racurs.ua/ua/n165346-svyatvechir-6-sichnya-scho-treba-znaty-pro-svyato.htmlРакурс
Свято 6 січня — Святвечір, який традиційно відзначають перед Різдвом. Після появи першої зорі на небі на стіл накривають вечерю з 12 страв.
Оскільки цього дня ще триває піст, на столі не має бути м’ясної та молочної їжі та яєць. Алкоголь також під забороною — замість нього п’ють узвар.
Обов’язковими на столі є кутя, узвар та вареники з грибами чи капустою. Часто також готують грибний суп, пісний борщ, смажену картоплю, тушковану капусту, голубці з кашею.
У хаті під іконами ставлять дідуха — прикрасу із пшеничного чи житнього снопа, що символізує добробут та багатство. Вважається, що Ісус народився на сіні. На другий день різдвяних свят дідуха спалюють, а довкола нього колядують.
Опівночі на Святвечір проводиться церковна служба. Відвідувати її заведено всією родиною. Вдома залишали на столі залишки куті для померлих. Пізніше діти та підлітки ходять по хатах колядувати, а також відвідують хрещених.
6 січня в світі — Всесвітній день дітей-сиріт війни. Він присвячений нелегкій долі дітей, які через військові дії залишилися сиротами. Головна мета цього дня — привернути увагу суспільства до проблеми, адже згідно зі статистикою більше 150 млн дітей по всьому світі стали сиротами через військові дії.
День ангела святкують Євгенія, Микола, Сергій.
Народні прикмети:
- якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, то літо буде теплим;
- морозний день 6 січня обіцяє хороший врожай;
- безхмарне небо — пощастить грибникам.
6 січня в історії та постатях:
- 1412 — народилася Жанна д’Арк, національна героїня Франції;
- 1846 — Тарас Шевченко написав «Заповіт»;
- 1852 — помер Луї Брайль, автор рельєфно-крапкового шрифту для сліпих;
- 1898 — народився Володимир Сосюра, український поет;
- 1929 — Мати Тереза прибула до Калькутти, щоб допомагати найбіднішим індійцям.
- 1938 — народився Василь Стус, український поет;
- 1938 — народився Адріано Челентано, італійський актор, співак;
- 1939 — народився Валерій Лобановський, український футболіст і тренер;
- 1945 — помер Володимир Вернадський, український філософ і природознавець;
- 1955 — народився Ровен Аткінсон, британський актор-комік («Містер Бін»);
- 1975 — на американському телеканалі NBC з’явилася гра-шоу Wheel of Fortune. В СРСР її варіант вийшов під назвою «Поле чудес».