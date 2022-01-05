Протест, революция или восстание — яркие фото беспорядков в Казахстане, фото - Интерфакс

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В Казахстане митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались 2 января в городе Жанаозене на юго-западе страны.

Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие. В нескольких регионах страны введено чрезвычайное положение.

5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сообщил государственным телеканалам, что не покинет столицу.

Он также сообщил, что берет на себя председательство в Совете безопасности. Ранее Совбез возглавлял экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Токаев сказал, что «как председатель Совета безопасности он теперь перейдет к более жестким мерам».

В ближайшее время я опубликую свои предложения по политической трансформации Казахстана, — сказал он.

В своем заявлении Токаев поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также выразил соболезнования семьям погибших.

Токаев не назвал точное количество убитых и раненых во время акций протеста. Он заявил, что протестующие «получали деньги от спецгрупп»

Напомним, что требование полностью устранить Назарбаева из политики в Казахстане было одним из главных в среде протестующих.

5 января в Алматы протестующие захватили не только здание городской администрации, но и старую резиденцию президента.

По данным СМИ, президент Токаев рассматривает вариант досрочного истечения полномочий парламента и проведения выборов.

По всей стране отключили интернет, кое-где не работает также телефонная связь.

Протестующие массово нападают на оружейные магазины в Алматы, захватывают пожарные авто и возводят баррикады. Кроме того, захватили корреспондентский пункт телеканала «Мир24» и требуют выйти в прямой эфир.

В Алматы протестующие захватили здание городской администрации (акимат) и прежнюю резиденцию президента. Оба здания подожгли.

В Нур-Султане, столице Казахстана, объявили чрезвычайное положение. В Атырау и Актау некоторые силовики переходят на сторону демонстрантов. В Актобе против демонстрантов применили водометы. В других городах протесты более мирные.