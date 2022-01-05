Протесты в Казахстане — Токаев устранил Назарбаева и пообещал «действовать жестко»

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Нурсултан Назарбаев больше не глава Совбеза Казахстана. Президент Касим-Жомарт Токаев в обращении к народу 5 января заявил, что этот пост с сегодняшнего дня занимает он.

Назарбаев управлял страной со времен СССР.

Также Токаев пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений, не уезжат из столицы и «быть вместе с народом».

С сегодняшнего дня председатель Совбеза «намерен действовать жестко».

Как президент, я обязан защищать безопасность и покой наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые меры пока недостаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, мотивированных финансово. Именно заговорщиков, — цитируют казахстанские СМИ Токаева.

Президент уверен, что народ его поддержит. Токаев также заявил, что вскоре выступит с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана и останется на «прежней позиции последовательных реформ».

Напомним, что требование полностью устранить Назарбаева из политики в Казахстане было одним из главных в среде протестующих.

5 января в Алматы протестующие захватили не только здание городской администрации, но и старую резиденцию президента.

По данным СМИ, президент Токаев рассматривает вариант досрочного истечения полномочий парламента и проведения выборов.

По всей стране отключили интернет, кое-где не работает также телефонная связь.

Протестующие массово нападают на оружейные магазины в Алматы, захватывают пожарные авто и возводят баррикады. Кроме того, захватили корреспондентский пункт телеканала «Мир24» и требуют выйти в прямой эфир.

В Алматы протестующие захватили здание городской администрации (акимат) и прежнюю резиденцию президента. Оба здания подожгли.

В Нур-Султане, столице Казахстана, объявили чрезвычайное положение. В Атырау и Актау некоторые силовики переходят на сторону демонстрантов. В Актобе против демонстрантов применили водометы. В других городах протесты более мирные.

«Медуза» сообщает: Токаев заявил, что обсудит вопрос, чтобы досрочно закончить полномочия парламента и провести общенациональные выборы.