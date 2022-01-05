Токаєв усуває Назарбаєва і обіцяє "діяти жорстко"

https://racurs.ua/ua/n165330-protesty-v-kazahstani-tokaiev-usuvaie-nazarbaieva-i-obicyaie-diyaty-jorstko.html

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Нурсултан Назарбаєв більше не голова Ради безпеки Казахстану. Президент Касим-Жомарт Токаєв у зверненні до народу 5 січня заявив, що цю посаду від сьогоднішнього дня обіймає він.

Назарбаєв керував країною від часів СРСР.

Також Токаєв пообіцяв найближчим часом вийти з новим пакетом пропозицій, перебувати у столиці та «бути разом із народом».

Від сьогоднішнього дня голова Ради безпеки «має намір діяти жорстко».

Як президент я зобов’язаний захищати безпеку та спокій наших громадян, турбуватися про цілісність Казахстану. Ці заходи наразі недостатні. Привертає увагу висока організованість хуліганів. Це свідчить про ретельно продуманий план дій змовників, мотивованих фінансово. Саме змовників, — цитують Токаєва казахстанські ЗМІ.

Президент упевнений, що народ його підтримає. Токаєв також заявив, що незабаром виступить з новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану і залишиться на «колишній позиції послідовних реформ».

Нагадаємо, що вимога повністю усунути Назарбаєва із політики в Казахстані була однією з головних в середовищі протестувальників.

5 січня в Алмати протестувальники захопили не лише будівлю міської адміністрації, а й стару резиденцію президента.

За даними ЗМІ, президент Токаєв розглядає варіант дострокового закінчення повноважень парламенту та проведення виборів.

По всій країні відключили інтернет, подекуди не працює також телефонний зв’язок.

Протестувальники масово нападають на магазини зброї в Алмати, захоплюють пожежні авто та зводять барикади. Окрім цього захопили кореспондентський пункт телеканалу «Мир24» та вимагають вийти у прямий ефір.

В Алмати протестувальники захопили будівлю міської адміністрації (акімат) та колишню резиденцію президента. Обидві будівлі підпалили.

У Нур-Султані, столиці Казахстану, оголосили надзвичайний стан. В Атирау та Актау деякі силовики переходять на бік демонстрантів. В Актобе проти демонстрантів застосували водомети. В інших містах протести більш мирні.

«Медуза» повідомляє: Токаєв заявив, що обговорить питання, щоб достроково закінчити повноваження парламенту та провести загальнонаціональні вибори.