Велике звернення - Зеленський вітав з Новим роком у 30 разів довше, ніж Байден

https://racurs.ua/ua/n165329-velyke-zvernennya-zelenskyy-vitav-z-novym-rokom-u-30-raziv-dovshe-nij-bayden.html

Ракурс

Новорічне привітання президента України у 2021 році розтягнулося на 21 хвилину. Відео запустили на каналах о 23.39.

Володимир Зеленський вітав співгромадян в оточенні медиків, учителів, спортсменів, військових, які зробили свій внесок у розвиток країни.

Ролик фільмували три дні. Видання «Слово і діло» перевірило, наскільки лаконічними були інші світові лідери.

Президент Киргизстану Садир Жапаров промовляв у новорічну ніч 17,5 хв, президент Китаю Сі Цзіньпін вклався в 11 хвилин.

Мая Санду вітала громадян Молдови 8 хв 41 с. Володимир Путін виступав 6 хв 22 с, а Олександр Лукашенко — 6 хв.

Чотири хвилини тривало звернення канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Лідери Франції та США не мучили співгромадян довгими промовами. Еммануель Макрон вклався в 1 хв 30 с, а Джо Байден у 38 секунд (це приблизно у 30 разів коротше, ніж промова Зеленського — «Ракурс»).

Цього року найбільш використовуваним словом у двох привітаннях Зеленського було «ми». У промові-2020 він виголосив його 15 разів, в останній — 22 рази.

Слово «Україна» в привітанні-2021 глава держави сказав 14 разів. У минулому привітанні слово «український» у контексті мови пролунало один раз, в поздоровленні-2021 — сім разів — українські дороги, українські літаки, український прапор, українські захисники.

У привітанні-2020 Зеленський п’ять разів вимовив фразу «Хто я?». Цьогоріч він говорив про суперлікарів, суперлаборантів, суперводіїв, суперрятувальників, суперпілотів, суперпожежників, суперучителів і суперприкордонників.

Нагадаємо, що канал «Прямий», як і торік, спочатку показав промову екс-президента Петра Порошенка, а після опівночі пустив в ефір ролик Зеленського.

У новорічну ніч 2018−2019 років виступ Зеленського показав напередодні 1 січня канал «1+1». Саме у ньому нинішній глава держави вперше підтвердив балотування на посаду президента.

Джерело: «Слово і діло»