Большое обращение — Зеленский поздравлял с Новым годом в 30 раз дольше Байдена

https://racurs.ua/n165329-bolshoe-obraschenie-zelenskiy-pozdravlyal-s-novym-godom-v-30-raz-dolshe-baydena.html

Ракурс

Новогоднее поздравление президента Украины в 2021 году растянулось на 21 минуту. Видео запустили по каналам 31 декабря 2021 года в 23.39.

Владимир Зеленский приветствовал сограждан в окружении медиков, учителей, спортсменов, военных, внесших свой вклад в развитие страны.

Ролик снимали три дня. Издание «Слово и дело» проверило, насколько лаконичными были другие мировые лидеры.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров говорил в новогоднюю ночь 17,5 мин, президент Китая Си Цзиньпин уложился в 11 минут.

Мая Санду приветствовала граждан Молдовы 8 мин. 41 с. Владимир Путин выступал 6 мин 22 с, а Александр Лукашенко — 6 мин.

Четыре минуты продолжалось обращение канцлера Германии Олафа Шольца.

Лидеры Франции и США не мучили сограждан длинными речами. Эммануэль Макрон уложился в 1 мин 30 с, а Джо Байден — в 38 секунд (это примерно в 30 раз короче, чем речь Зеленского — «Ракурс»).

В этом году самым используемым словом в двух приветствиях Зеленского было «мы». В 2020 году он произнес его 15 раз, в последнем выступлении — 22 раза.

Слово «Украина» в поздравлении-2021 глава государства сказал 14 раз. В прошлом приветствии слово «украинский» в контексте языка прозвучало один раз, в поздравлении-2021 — семь раз: украинские дороги, украинские самолеты, украинский флаг, украинские защитники.

В поздравлении-2020 Зеленский пять раз произнес фразу «Кто я?». В этом году он говорил о суперврачах, суперлаборантах, суперводителях, суперспасателях, суперпилотах, суперпожарных, суперучителях и суперпограничниках.

Напомним, что канал «Прямой», как и в прошлом году, сначала показал речь экс-президента Петра Порошенко, а после полуночи пустил в эфир ролик Зеленского.

В новогоднюю ночь 2018−2019 годов выступление Зеленского показал накануне 1 января канал «1+1». Именно в нем нынешний глава государства впервые подтвердил намерение идти на выборы президента.

Источник: «Слово и дело»