В подземельях российско-украинского фронта, скриншот видео

https://racurs.ua/n165328-sotni-metrov-labirintov-okopy-rossiysko-ukrainskogo-fronta-pokazali-na-video.html

Ракурс

Подземелья российско-украинского фронта иногда бывают действительно огромными и могут тянуться на сотни метров. Несмотря на то, что они напоминают строившиеся более столетия тому назад масштабные укрепления Западного фронта Первой мировой войны, окопы и блиндажи все еще эффективны против всех видов современного оружия.

Короткую видеоэкскурсию по этим подземным лабиринтам опубликовало издание Donbas Frontliner.

Эти сотни метров катакомб и укрытий становятся домом для бойцов на многие месяцы, а сама жизнь превращается из земной в подземную, — отмечается в материале. — Здесь можно почувствовать себя в безопасности. Здесь можно выжить. А зимой здесь еще тепло.

Так, на видео, в частности, показано укрытие, в котором живут пятеро военных. Здесь даже установлена импровизированная новогодняя елка и гирлянды.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал блиндажи и окопы ВСУ, расположенные у админграницы с временно оккупированным Крымом.

Источник: Donbas Frontliner