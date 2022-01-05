В підземеллях російсько-українського фронту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n165328-sotni-metriv-labiryntiv-okopy-rosiysko-ukrayinskogo-frontu-pokazaly-na-video.html

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Підземелля російсько-українського фронту часом бувають дійсно величезними й можуть тягнутися на сотні метрів. Попри таке, що вони нагадують споруджувані понад століття тому масштабні укріплення Західного фронту Першої світової війни, окопи та бліндажі все ще ефективні проти всіх видів сучасної зброї.

Коротку відеоекскурсію цими підземними лабіринтами опублікувало видання Donbas Frontliner.

Ці сотні метрів катакомб й укриттів стають домом для бійців на багато місяців, а саме життя перетворюється із земного в підземне, — зазначається в матеріалі. — Тут можна відчути себе в безпеці. Тут можна вижити. А взимку тут ще й тепло.

Так, на відео, зокрема, показано укриття, в якому живуть п’ятеро військових. Тут навіть встановлена імпровізована новорічна ялинка та гірлянди.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський проінспектував бліндажі та окопи ЗСУ, розташовані біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Джерело: Donbas Frontliner