Go_A завоювали ще одну нагороду із піснею для Євробачення-2021

https://racurs.ua/ua/n165327-go-a-zavouvaly-sche-odnu-nagorodu-iz-pisneu-dlya-ievrobachennya-2021-video.html

Ракурс

Пісню «Шум» українського гурту Go_A включили у трійку найкращих за всю історію пісенного конкурсу Єворбачення. З цією композицією українці посіли п’яте місце на конкурсі у 2021 році.

У списку 250 найкращих композицій в історії Євробачення. Їх щороку обирають слухачі радіо.

Перемогла пісня Euphoria («Ейфорія»), з якою шведська співачка Loreen перемогла на конкурсі 2012 року у Баку. Другі — переможці конкурсу 2021 року: італійський гурт Måneskin із піснею Zitti E Buoni.

Українці Go_A опинилися третіми. Під «Шум» на конкурсі «відривалися» навіть росіяни.

Пісня «Соловей», із якою Go_A мали їхати на Євробачення у 2020 році, посіла 128 місце.

Пісня Джамали «1944» про депортацію киримли на 14 місці. Із нею українка перемогла у 2016 році.

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) із Dancing Lasha Tumbai (2007 рік) — на 72 місці, Руслана з піснею «Дикі танці» (2004 рік) — на 78 місці. Ані Лорак, яка представляла Україну на конкурсі 2008 року з піснею Shady Lady, посіла 108 сходинку рейтингу.

Пісня Gravity Злати Огнєвіч (2013) — 179-та, пісня Under The Ladder конкурсанта Mélovin (2018) — на 183 місці.

Світлана Лобода посіла 242 сходинку рейтингу з піснею Be My Valentine (2009).

30 грудня 2021 року гурт Go_A виграв конкурс Eurovision Awards у номінації «Найбільш інноваційна сценічна постановка». Раніше гурт отримав інші важливі нагороди.