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Ракурс
Під час урочистої церемонії в селі Тишиця, фото: «Район.in.ua»

Шкільний туалет на Рівненщині відкривали з урочистостями та червоною стрічкою

5 січ 2022, 14:01
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На Рівненщині з урочистостями та червоною стрічкою відкрили вбиральню сільської школи.

Церемонія відбулася в селі Тишиця колишнього Березнівського району, повідомляє «Радіо Трек» з посиланням на повідомлення, опубліковане вчора, 3 січня, на сторінці Тишицького ліцею в соціальній мережі Фейсбук.

На фотографіях можна побачити, що під час церемонії вхід до новозбудованого туалету загороджувала червона стрічка, котру урочисто перерізали, а бильця сходів були прикрашені ялиновими гілками та жовто-блакитними кульками.

Варто зазначити, що наразі відповідна публікація на сторінці ліцею вже недоступна.

Заступник директора обласного департаменту освіти і науки Марина Пашковська у коментарі «Радіо Трек» зазначила, що на добудову цієї вбиральні були витрачені значні кошти — майже 1,5 млн грн з держбюджету та близько 2,5 млн грн з бюджету Березнівської ТГ, а роботи з її спорудження тривали з 2019 року.

Що можу сказати? Вміли готувати, та не вміли подати, — зазначила Пашковська. — Звісно, що урочисте відкриття туалетів з перерізанням стрічок — це занадто. Втім, це останній загальноосвітній заклад у Березнівській громаді, де досі не було внутрішньої вбиральні. Може, тому люди сприймають це, як вагому подію.

Чиновниця додала, що внутрішні туалети ще відсутні в окремих приміщеннях 86 з 554 шкільних закладів Рівненщини.

Під час урочистої церемонії в селі Тишиця, фото: «Район.in.ua»


Під час урочистої церемонії в селі Тишиця, фото: «Радіо Трек»

Джерело: «Радіо Трек»


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