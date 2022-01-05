Шкільний туалет на Рівненщині відкривали з урочистостями та червоною стрічкою

Шкільний туалет на Рівненщині відкривали з урочистостями та червоною стрічкоюhttps://racurs.ua/ua/n165326-shkilnyy-tualet-na-rivnenschyni-vidkryvaly-z-urochystostyamy-ta-chervonou-strichkou.htmlРакурс
На Рівненщині з урочистостями та червоною стрічкою відкрили вбиральню сільської школи.
Церемонія відбулася в селі Тишиця колишнього Березнівського району, повідомляє «Радіо Трек» з посиланням на повідомлення, опубліковане вчора, 3 січня, на сторінці Тишицького ліцею в соціальній мережі Фейсбук.
На фотографіях можна побачити, що під час церемонії вхід до новозбудованого туалету загороджувала червона стрічка, котру урочисто перерізали, а бильця сходів були прикрашені ялиновими гілками та жовто-блакитними кульками.
Варто зазначити, що наразі відповідна публікація на сторінці ліцею вже недоступна.
Заступник директора обласного департаменту освіти і науки Марина Пашковська у коментарі «Радіо Трек» зазначила, що на добудову цієї вбиральні були витрачені значні кошти — майже 1,5 млн грн з держбюджету та близько 2,5 млн грн з бюджету Березнівської ТГ, а роботи з її спорудження тривали з 2019 року.
Що можу сказати? Вміли готувати, та не вміли подати, — зазначила Пашковська. — Звісно, що урочисте відкриття туалетів з перерізанням стрічок — це занадто. Втім, це останній загальноосвітній заклад у Березнівській громаді, де досі не було внутрішньої вбиральні. Може, тому люди сприймають це, як вагому подію.
Чиновниця додала, що внутрішні туалети ще відсутні в окремих приміщеннях 86 з 554 шкільних закладів Рівненщини.
Джерело: «Радіо Трек»