Во время торжественной церемонии в селе Тишица, фото: «Район.in.ua»

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В Ровенской области с торжествами и красной лентой открыли туалет сельской школы.

Церемония состоялась в селе Тишица бывшего Березновского района, сообщает «Радио Трек» со ссылкой на сообщение, опубликованное вчера, 3 января, на странице Тишицкого лицея в социальной сети Фейсбук.

На фотографиях можно увидеть, что во время церемонии вход в новый туалет перегораживала красная лента, которую торжественно перерезали, а перила были украшены еловыми ветвями и желто-голубыми шариками.

Стоит отметить, что соответствующая публикация на странице лицея уже недоступна.

Заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская в комментарии «Радио Трек» отметила, что на достройку этой уборной были потрачены значительные средства — почти 1,5 млн грн из госбюджета и около 2,5 млн грн из бюджета Березновской ТГ, а работы с ее строительства продолжалось с 2019 года.

Что могу сказать? Умели готовить, но не умели подать, — отметила Пашковская. — Конечно, торжественное открытие туалетов с перерезкой лент — это слишком. Впрочем, это последнее общеобразовательное учреждение в Березновской общине, где до сих пор не было внутреннего туалета. Может, поэтому люди воспринимают это как весомое событие.

Чиновница добавила, что внутренние туалеты еще отсутствуют в отдельных помещениях 86 из 554 школьных заведений Ровенщины.

Источник: «Радио Трек»