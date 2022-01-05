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Ракурс
Фронт своими глазами — главный дипломат Евросоюза вылетел на Донбасс

Фронт своими глазами — главный дипломат Евросоюза вылетел на Донбасс (ФОТО)

5 янв 2022, 13:37
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Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике 5 января вылетел из харьковского аэропорта в Станицу Луганскую.

Это первый визит главы дипломатии ЕС на фронт с момента, когда Россия развязала войну против Украины.

Визит — знак единства Украины и ЕС на фоне угроз России и усилий нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе, — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Он опубликовал и фото, на котором приглашает Борреля в военный вертолет.

Боррель вылетел на Донбасс - Д.Кулеба

После визита на фронт Боррель вернется в Киев, где встретится с представителями украинских властей.

Боррель вылетел на Донбасс

Боррель вылетел на Донбасс

Верховный представитель ЕС прибыл в Украину вечером 4 января. В преддверии визита он заявил, что планирует внести на рассмотрение стран Евросоюза предложения по началу военной консультативной и обучающей миссии ЕС в Украине.

В интервью немецкому изданию Welt Боррель сказал, что Брюссель рассматривает возможность введения военной консультативной и обучающей миссии ЕС в Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine), в рамках которой европейские военные инструкторы обучали бы руководящие кадры украинской армии.


Мы уже оценили, что нужно украинцам, как мы можем реально помочь, сколько стоит такая миссия и кто может принять в ней участие. Вскоре я внесу соответствующее предложение странам-членам ЕС, — заявил Боррель.

Фронт своими глазами - главный дипломат Евросоюза вылетел на Донбасс

Источник: Ракурс


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