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Ракурс
Бустерная доза добавит еще 270 дней к сроку действия ковид-сертификата, фото: «24 канал»

Как «Дія» зафиксирует бустерную ковид-прививку

5 янв 2022, 13:13
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Бустерную прививку от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине можно получить в период 180−270 дней от второй дозы прививки.

Бустерная доза прививки «добавит» в сертификат о прививке в «Дії» еще 270 дней со дня ее получения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

После получения бустерной прививки гражданам нужно не забыть обновить электронные и бумажные документы о вакцинации.

COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января. К этому моменту все получившие бустер смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении «Дія» не раньше последних чисел января, конечно, уже после самой прививки, — подчеркивают в Минздраве.

Порядок создания такого сертификата ничем не отличается от способа получения COVID-сертификатов на основании выздоровления или вакцинации.


Кроме COVID-сертификата, получившие бустер украинцы смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней, — добавляют в Минздраве.

Источник: Ракурс


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