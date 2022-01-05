Как «Дія» зафиксирует бустерную ковид-прививку

Как «Дія» зафиксирует бустерную ковид-прививкуhttps://racurs.ua/n165324-kak-diya-zafiksiruet-busternuu-kovid-privivku.htmlРакурс
Бустерную прививку от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине можно получить в период 180−270 дней от второй дозы прививки.
Бустерная доза прививки «добавит» в сертификат о прививке в «Дії» еще 270 дней со дня ее получения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
После получения бустерной прививки гражданам нужно не забыть обновить электронные и бумажные документы о вакцинации.
COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января. К этому моменту все получившие бустер смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.
Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении «Дія» не раньше последних чисел января, конечно, уже после самой прививки, — подчеркивают в Минздраве.
Порядок создания такого сертификата ничем не отличается от способа получения COVID-сертификатов на основании выздоровления или вакцинации.
Кроме COVID-сертификата, получившие бустер украинцы смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней, — добавляют в Минздраве.