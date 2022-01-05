Как «Дія» зафиксирует бустерную ковид-прививку

Бустерная доза добавит еще 270 дней к сроку действия ковид-сертификата, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n165324-kak-diya-zafiksiruet-busternuu-kovid-privivku.html

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Бустерную прививку от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине можно получить в период 180−270 дней от второй дозы прививки.

Бустерная доза прививки «добавит» в сертификат о прививке в «Дії» еще 270 дней со дня ее получения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

После получения бустерной прививки гражданам нужно не забыть обновить электронные и бумажные документы о вакцинации.

COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января. К этому моменту все получившие бустер смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении «Дія» не раньше последних чисел января, конечно, уже после самой прививки, — подчеркивают в Минздраве.

Порядок создания такого сертификата ничем не отличается от способа получения COVID-сертификатов на основании выздоровления или вакцинации.