Як «Дія» зафіксує бустерне ковід-щеплення

Бустерна доза додасть ще 270 днів до терміну дії ковід-сертифікату, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n165324-yak-diya-zafiksuie-busterne-kovid-scheplennya.html

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Бустерне щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні можна отримати в період 180−270 днів від другої дози щеплення.

Бустерна доза щеплення «додасть» до сертифікату про щеплення в «Дії» ще 270 днів від дати її здійснення. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Після отримання бустерного щеплення громадянам потрібно не забути оновити електронні та паперові документи про вакцинацію.

Зазначається, що COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з’явиться наприкінці січня. До цього моменту всі, хто отримав бустер, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію.

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у застосунку «Дія» не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення, — наголошують у МОЗ.

Порядок генерації такого сертифікату нічим не відрізнятиметься від способу отримання COVID-сертифікатів на підставі одужання чи вакцинації.