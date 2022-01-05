В столице Казахстана ввели чрезвычайное положение, элиты бегут из страны

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Ракурс

В Нур-Султане — столице Казахстана — вводят режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает NUR.kz. За неполные сутки Нур-Султан (бывшая Астана) стал четвертым регионом, где вводится режим чрезвычайного положения. Ранее такие ограничения уже были введены в Алматинской и Мангистауской областях, а также в Алматы.

Режим будет действовать до полуночи 19 января. Вот полный перечень мер, которые он предусматривает (его приводит «Радио Азаттик»):

В городе Атырау 5 января начался силовой разгон протестующих, сообщает КазТАГ. На обнародованном видео видно, как разбегаются собравшиеся у здания местной администрации (акимата) люди. Также можно увидеть дым и вспышки светошумовых гранат.

Украинцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан.

Между тем, по информации источника «КазТАГ», из Алматы вылетели 5−6 бизнес-джетов, из Астаны один самолет FlyJet. Все они отправились в направлении Европы.

Хроника протестов, 5 января

Кроме поджога мэрии и прокуратуры, в Алматы несколько тысяч протестующих пытаются прорваться в резиденцию президента, сообщает Telegram-канал Vласть.

Появились сообщения о выходе большого количества военных для подавления протестов в Алматы.

Но силовики также стали присоединяться к протестующим. В Telegram-канале «Милитарист» опубликовали видео, свидетельствующее о том, что к демонстрантам присоединились некоторые бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Они идут в одной колонне с протестующими. К митингующим частично присоединилась полиция.

На опубликованных в сети кадрах видно, что полицейские не мешают протестам. В городе Актобе они отказались задерживать протестующих. Полицейские заявили, что «они с народом и не будут поднимать на него руку», передает Orda.kz.

На некоторых кадрах из Алма-Аты видно, что протестующие используют для передвижения технику силовиков. Вместе с ними на машинах уезжают и люди в форме.

История вопроса

Ситуация развивается стремительно: уже на третьи сутки акций в Алматы и одной из областей Казахстана запретили митинги и ввели комендантский час, начались столкновения с применением светошумных гранат.

Протесты начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе Казахстана. Там на центральную площадь вышли сначала сотни, а затем тысячи местных жителей. Их возмутило «новогоднее» подорожание сжиженного газа, который здесь массово используется как автомобильное топливо: в прошлом году оно стоило 50−70 тенге, с 1 января — 120 тенге за литр.

Уже к 4 января аналогичные демонстрации охватили и другие города Казахстана: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау. Первые акции солидарности попытались провести в столице страны Нур-Султане (бывшая Астана). Самые массовые прошли в Мангистауской области на юго-западе страны, в частности в Актау (около 16 тыс. человек) и в Жанаозене (до 10 тыс. протестующих).

Тактика демонстрантов похожа: они собираются на главных площадях городов, блокируют их центры и остаются на ночь, не соглашаясь на призывы местных властей разойтись. На митингах стихийно выступают протестующие. По мере распространения акций расширяются и их требования: протестующие выступают против коррупции, безработицы, низкого уровня жизни и авторитарного политического режима.

Главный лозунг, звучащий во многих городах — «Долой, старый!» («Шал, кет!»). Так демонстранты призывают уйти из политики бывшего президента страны, 81-летнего Нурсултана Назарбаева, который в 2019 году формально уступил должность главы государства Касим-Жомарту Токаеву, однако сохранил весомую роль в жизни страны. Уже 30 лет Назабраев возглавляет Совбез Казахстана, он также остается членом Конституционного совета и председателем правящей партии Нур Отан.