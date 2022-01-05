В Калуше сильный ветер повалил елку, фото: Андрей Найда

https://racurs.ua/n165322-veter-slomal-novogodnuu-elku-na-prikarpate-foto.html

Ракурс

Сильный ветер свалил новогоднюю елку в городе Калуше Ивано-Франковской области.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сегодня, 5 января, сообщил глава Калушской общины Андрей Найда.

Сильные порывы ветра сегодня ночью сломали ствол елки по ул. Пушкина:(Но к Рождественским праздникам все восстановим!, — подчеркнул Найда.

Сломанная елка была одним из двух деревьев, установленных в городе к новогодним праздникам. Главная елка — искусственное 16-метровое дерево, стоит на площади Героев. На улице Пушкина ветер сломал живую елку, которую городу подарил благотворитель, сообщает агентство «Укринформ».

В то же время, мэр убежден, что пострадавшее новогоднее дерево быстро поставят на место.

Ствол подрежут и елку поставят снова, — отметил он.

Сегодня, 5 января, на Прикарпатье объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о порывах ветра скоростью до 25−30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, в 19 декабря из-за сильного ветра упали новогодние елки, установленные в Мариуполе и поселке Квасилов Ровенской области.

Источник: Андрей Найда, «Укринформ»