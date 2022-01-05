Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Судебный сбор 2022 — новые ставки с 1 января

Судебный сбор 2022 — новые ставки с 1 января (ИНФОГРАФИКА)

5 янв 2022, 12:25
999

Ставки судебного сбора изменились в Украине с 1 января 2022 года.

Этот сбор взимается за подачу заявлений, жалоб в суд, выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений.

Судебный сбор включается в состав судебных издержек. Его ставки зависят от размера прожиточного минимума для трудоспособного населения как единицы измерения налогооблагаемой базы.

Судебный сбор 2022 – новые ставки с 1 января

Их размер и порядок взимания ежегодно меняется. Как правило, сбор увеличивается. В 2022 году суммы судебного сбора тоже возрастут.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января составляет 2 тыс. 481 грн. «Судебная власть» сообщила о ставках всех судебных сборов в 2022 году.

Судебный сбор 2022 – новые ставки с 1 января

Судебный сбор 2022 – новые ставки с 1 января

Судебный сбор 2022 – новые ставки с 1 января

Судебный сбор 2022 – новые ставки с 1 января

Судебный сбор 2022 – новые ставки с 1 января

Судебный сбор 2022 – новые ставки с 1 января

В законодательстве предусмотрена возможность уменьшения суммы сбора. При представлении в суд процессуальных документов в электронной форме применяется коэффициент 0,8. Речь идет о подаче документов с помощью системы «Электронный суд».


Судебный сбор не уплачивается в следующих случаях:

  • предоставление заявления о пересмотре Верховным судом Украины судебного решения при нарушении Украиной международных обязательств;
  • заявления об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения;
  • заявления о вынесении дополнительного судебного решения;
  • заявления о расторжении брака с лицом, признанным в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;
  • заявления об установлении факта увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров