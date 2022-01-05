Судебный сбор 2022 — новые ставки с 1 января

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Ставки судебного сбора изменились в Украине с 1 января 2022 года.

Этот сбор взимается за подачу заявлений, жалоб в суд, выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений.

Судебный сбор включается в состав судебных издержек. Его ставки зависят от размера прожиточного минимума для трудоспособного населения как единицы измерения налогооблагаемой базы.

Их размер и порядок взимания ежегодно меняется. Как правило, сбор увеличивается. В 2022 году суммы судебного сбора тоже возрастут.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января составляет 2 тыс. 481 грн. «Судебная власть» сообщила о ставках всех судебных сборов в 2022 году.

В законодательстве предусмотрена возможность уменьшения суммы сбора. При представлении в суд процессуальных документов в электронной форме применяется коэффициент 0,8. Речь идет о подаче документов с помощью системы «Электронный суд».

Судебный сбор не уплачивается в следующих случаях: