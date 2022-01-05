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Судовий збір 2022 - нові ставки з 1 січня
Судовий збір 2022 — нові ставки з 1 січня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n165321-sudovyy-zbir-2022-novi-stavky-z-1-sichnya-infografika.htmlРакурс
Ставки судового збору змінилися в Україні з 1 січня 2022 року.
Цей збір справляється за подання заяв, скарг до суду, видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень.
Судовий збір включається до складу судових витрат. Його ставки залежать від розміру прожиткового мінімуму для працездатного населення як одиниці виміру бази оподаткування.
Їх розмір та порядок справляння щорічно змінюється. Як правило, збір збільшується. У 2022 році суми судового збору також зростуть.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня становить 2 тис. 481 грн. «Судова влада» повідомила про ставки всіх судових зборів у 2022 році.
Законодавством передбачена можливість зменшення суми збору. При поданні до суду процесуальних документів в електронній формі — застосовується коефіцієнт 0,8. Йдеться про подання документів за допомогою системи «Електронний суд».
Судовий збір не сплачуються у таких випадках:
- подання заяви про перегляд Верховним судом України судового рішення у разі порушення Україною міжнародних зобов’язань;
- заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
- заяви про поворот виконання судового рішення;
- заяви про винесення додаткового судового рішення;
- заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою;
- заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
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