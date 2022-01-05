Судовий збір 2022 - нові ставки з 1 січня

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Ставки судового збору змінилися в Україні з 1 січня 2022 року.

Цей збір справляється за подання заяв, скарг до суду, видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень.

Судовий збір включається до складу судових витрат. Його ставки залежать від розміру прожиткового мінімуму для працездатного населення як одиниці виміру бази оподаткування.

Їх розмір та порядок справляння щорічно змінюється. Як правило, збір збільшується. У 2022 році суми судового збору також зростуть.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня становить 2 тис. 481 грн. «Судова влада» повідомила про ставки всіх судових зборів у 2022 році.

Законодавством передбачена можливість зменшення суми збору. При поданні до суду процесуальних документів в електронній формі — застосовується коефіцієнт 0,8. Йдеться про подання документів за допомогою системи «Електронний суд».

Судовий збір не сплачуються у таких випадках: