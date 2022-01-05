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Ракурс
Судовий збір 2022 - нові ставки з 1 січня

Судовий збір 2022 — нові ставки з 1 січня (ІНФОГРАФІКА)

5 січ 2022, 12:25
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Ставки судового збору змінилися в Україні з 1 січня 2022 року.

Цей збір справляється за подання заяв, скарг до суду, видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень.

Судовий збір включається до складу судових витрат. Його ставки залежать від розміру прожиткового мінімуму для працездатного населення як одиниці виміру бази оподаткування.

Судовий збір 2022 - нові ставки з 1 січня

Їх розмір та порядок справляння щорічно змінюється. Як правило, збір збільшується. У 2022 році суми судового збору також зростуть.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня становить 2 тис. 481 грн. «Судова влада» повідомила про ставки всіх судових зборів у 2022 році.

Судовий збір 2022 - нові ставки з 1 січня

Судовий збір 2022 - нові ставки з 1 січня

Судовий збір 2022 - нові ставки з 1 січня

Судовий збір 2022 - нові ставки з 1 січня

Судовий збір 2022 - нові ставки з 1 січня

Судовий збір 2022 - нові ставки з 1 січня

Законодавством передбачена можливість зменшення суми збору. При поданні до суду процесуальних документів в електронній формі — застосовується коефіцієнт 0,8. Йдеться про подання документів за допомогою системи «Електронний суд».


Судовий збір не сплачуються у таких випадках:

  • подання заяви про перегляд Верховним судом України судового рішення у разі порушення Україною міжнародних зобов’язань;
  • заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
  • заяви про поворот виконання судового рішення;
  • заяви про винесення додаткового судового рішення;
  • заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою;
  • заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Джерело: Ракурс


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