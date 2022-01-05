У Калуші сильний вітер повалив ялинку, фото: Андрій Найда

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Ракурс

Сильний вітер повалив новорічну ялинку в місті Калуші Івано-Франківської області.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 5 січня, повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.

Сильні пориви вітру сьогодні вночі зламали стовбур ялинки по вул. Пушкіна:(Але до Різдвяних свят все відновимо!, — наголосив Найда.

Зламана ялинка була одним з двох дерев, встановлених в місті до новорічних свят. Головна ялинка — штучне 16-метрове дерево, стоїть на площі Героїв. На вулиці Пушкіна вітер зламав живу ялинку, котру місту подарував благодійник, повідомляє агентство «Укрінформ».

Водночас мер переконаний, що постраждале новорічне дерево швидко поставлять на місце.

Стовбур підріжуть і ялинку поставлять знову, — зазначив він.

На сьогодні, 5 січня, на Прикарпатті оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про пориви вітру швидкістю до 25−30 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, у 19 грудні через сильний вітер впали новорічні ялинки, встановлені у Маріуполі та селищі Квасилів Рівненської області.

Джерело: Андрій Найда, «Укрінформ»