Фронт на власні очі - головний дипломат Євросоюзу вилетів на Донбас

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Жозеп Боррель, верховний представник Євросоюзу із питань зовнішньої політики 5 січня вилетів з харківського аеропорту до Станиці Луганської.

Це перший візит очільника дипломатії ЄС на фронт з часу, коли Росія розв’язала війну проти України.

Візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі, — написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Він опублікував й фото, на якому запрошує Борреля до військового гелікоптера.

Після візиту на фронт Боррель повернеться до Києва, де зустрінеться з представниками української влади.

Верховний представник ЄС прибув до України ввечері 4 січня. Напередодні візиту він заявив, що планує внести на розгляд країн Євросоюзу пропозиції щодо започаткування військової консультативної та навчальної місії ЄС в Україні.

В інтерв’ю німецькому виданню Welt Боррель сказав, що Брюссель розглядає можливість запровадження військової консультативної та навчальної місії ЄС в Україні (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine), у рамках якої європейські військові інструктори навчали б керівні кадри української армії.