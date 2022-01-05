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Фронт на власні очі - головний дипломат Євросоюзу вилетів на Донбас
Фронт на власні очі — головний дипломат Євросоюзу вилетів на Донбас (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n165325-front-na-vlasni-ochi-golovnyy-dyplomat-ievrosouzu-vyletiv-na-donbas-foto.htmlРакурс
Жозеп Боррель, верховний представник Євросоюзу із питань зовнішньої політики 5 січня вилетів з харківського аеропорту до Станиці Луганської.
Це перший візит очільника дипломатії ЄС на фронт з часу, коли Росія розв’язала війну проти України.
Візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі, — написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.
Він опублікував й фото, на якому запрошує Борреля до військового гелікоптера.
Після візиту на фронт Боррель повернеться до Києва, де зустрінеться з представниками української влади.
Верховний представник ЄС прибув до України ввечері 4 січня. Напередодні візиту він заявив, що планує внести на розгляд країн Євросоюзу пропозиції щодо започаткування військової консультативної та навчальної місії ЄС в Україні.
В інтерв’ю німецькому виданню Welt Боррель сказав, що Брюссель розглядає можливість запровадження військової консультативної та навчальної місії ЄС в Україні (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine), у рамках якої європейські військові інструктори навчали б керівні кадри української армії.
Ми вже оцінили на місці, що потрібно українцям, як ми можемо реально допомогти, скільки коштує така місія і хто може взяти в ній участь. Невдовзі я внесу відповідну пропозицію країнам-членам ЄС, — заявив Боррель.
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