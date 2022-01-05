Go_A завоевали еще одну награду с песней для Евровидения-2021

https://racurs.ua/n165327-go-a-zavoevali-esche-odnu-nagradu-s-pesney-dlya-evrovideniya-2021-video.html

Ракурс

Песню «Шум» украинской группы Go_A включили в тройку лучших за всю историю песенного конкурса «Еворбачення». С этой композицией украинцы заняли пятое место на конкурсе в 2021 году.

В списке 250 лучших композиций в истории Евровидения. Их каждый год выбирают слушатели радио.

Победила песня Euphoria (Эйфория), с которой шведская певица Loreen победила на конкурсе 2012 года в Баку. Вторыми стали победители конкурса 2021 года: итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Украинцы Go_A оказались третьими. Под «Шум» на конкурсе «отрывались» даже россияне.

Кстати, песня «Соловей», с которой музыканты Go_A должны были ехать на Евровидение в 2020 году, заняла 128-е место.

Песня Джамалы «1944» о депортации киримлы на 14 месте. С ней украинка выиграла в 2016 году.

Андрей Данилко (Верка Сердючка) с Dancing Lasha Tumbai (2007 год) — на 72 месте, Руслана с песней «Дикие танцы» (2004 год) — на 78 месте. Ани Лорак, представлявшая Украину на конкурсе 2008 года с песней Shady Lady, заняла 108-ю строчку рейтинга.

Песня Gravity Златы Огневич (2013) — 179-я, песня Under The Ladder конкурсанта Mélovin (2018) — на 183 месте.

Светлана Лобода заняла 242-ю строчку рейтинга с песней Be My Valentine (2009).

30 декабря 2021 года группа Go_A выиграла конкурс Eurovision Awards в номинации «Самая инновационная сценическая постановка». Ранее группа получила другие важные номинации.