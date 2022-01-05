Протести в Казахстані - мітингарі підпалили мерію і прокуратуру Алмати

https://racurs.ua/ua/n165319-protesty-v-kazahstani-mityngari-pidpalyly-meriu-i-prokuraturu-almaty-foto-video.html

Ракурс

У Казахстані 5 січня продовжуються мітинги та безлади на вулицях головних міст. Кілька тисяч протестувальників прийшли на площу Республіки в Алмати. Вони озброїлися гумовими кийками. Силовики обороняються світлошумовими гранатами.

Влада задіяла усі сили правоохоронних органів, внутрішні війська та Національну гвардію. Поліція у повній амуніції. Міста патрулюють спецтехніка та БТР.

Мітингувальникам вдалося увірватися в будівлю мерії Алмати. У ній, а також прокуратурі міста почалася пожежа.

Перед цим протестувальники відібрали зброю в поліціянта, а 33 спецавтомобілі вже спалено та розбито. У кількох адмінбудівлях рознесли частину вікон та дверей.

Біля мерії також чули звуки, схожі на автоматну чергу. В акіматі Алмати горів фасад — центральний вхід. Поблизу мерії побили 10 солдатів Нацгвардії. Як зазначає кореспондент КазТАГ, частина з них не могла пересуватися самостійно, одного несли на руках, інший пересувався, спираючись на товаришів по службі.

За підрахунками влади, внаслідок сутичок постраждали 137 поліцейських та 53 цивільних.

Інша частина натовпу намагалася прорватися до старої резиденції президента. В Алмати зафіксували випадки мародерства. Піар-менеджер мережі Magnum Дмитро Шишкін розповів редакції Orda. kz, що постраждали два магазини. З них винесли продукти харчування.

Залізниця Казахстану повідомила про закриття руху через декілька станцій.

Скасовано відправлення пасажирських поїздів з Алмати, Мангістау, Атирау, Актобе, Нур-Султана, які прямують через станції Макат і Жем.

Уранці до пункту призначення не доставлено пасажирів 14 поїздів. Вранці 5 січня призупинено рух 46 вантажних поїздів.

Протести тривають і в інших містах Мангістауської та Алматинської областей. Акімат в Актобе також намагаються взяти штурмом. Багатотисячна акція протесту проходить і в Атирау.

У Павлодарі перекрито частину вулиць у районі площі на підходах до акімату. Закрилися ЦУМ, розташовані поблизу закладу громадського харчування. Протестувальники продовжують стояти на площі, незважаючи на сильний мороз, чекаючи на вихід акіма області.

В Актобе поліція відмовилася затримувати мітингувальників і навпаки підтримує їх. Окрім цього активісти озвучили нові вимоги — повернення Конституції 1993 року та вибори народних акимів.

Протести у Казахстані розпочалися 2 січня через те, що уряд підвищив ціни на пальне, яким заправляють більшу частину машин у регіоні. Вартість одного літра зросла вдвічі — до 120 теньге (7,36 грн).

Мітинги розпочалися у місті Жанаозен — мономісті, яке існує завдяки видобутку нафти, а 4 січня поширилися на Алмати, Тараз та Актау.

Спершу влада Казахстану говорила, що виконати вимоги протестувальників неможливо, але 4 січня заявила, що знизить вартість зрідженого газу до 50 теньге (3,14 грн) за літр.

Це не зупинило протести: мітингувальники вимагають відставки уряду, відходу з політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, а також викорінити корупцію, кумівство, побудувати фабрики і скоротити безробіття.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв увів режим надзвичайного стану в Алмати та в Мангістауській області, а пізніше — в Алматинській області.

У ніч проти 5 січня Токаєв прийняв відставку уряду. Також він доручив почати регулювати ціни на скраплений газ, бензин та дизель.