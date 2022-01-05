Протесты в Казахстане — митингующие подожгли мэрию и прокуратуру Алматы

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В Казахстане 5 января продолжаются митинги и беспорядки на улицах главных городов. Несколько тысяч протестующих пришли на площадь Республики в Алматы. Они вооружились резиновыми дубинками. Силовики обороняются светошумовыми гранатами.

Власть задействовала все силы правоохранительных органов, внутренние войска и Национальную гвардию. Полиция в полной амуниции. Города патрулируют спецтехника и БТР.

Митингующим удалось ворваться в здание мэрии Алматы. В ней, а также в прокуратуре города начался пожар.

Перед этим протестующие отобрали оружие у полицейского, 33 спецавтомобиля уже сожжены и разбиты. В нескольких админзданиях разнесли часть окон и дверей.

Возле мэрии также слышали звуки, похожие на автоматную очередь. В акимате Алматы горел фасад — центральный вход. Вблизи мэрии избили 10 солдат Нацгвардии. Как отмечает корреспондент КазТАГа, часть из них не могла передвигаться самостоятельно, одного несли на руках, другой передвигался, опираясь на сослуживцев.

По подсчетам властей, в результате столкновений пострадали 137 полицейских и 53 гражданских.

Другая часть толпы пыталась прорваться в старую резиденцию президента. В Алматы зафиксировали случаи мародерства. Пиар-менеджер сети Magnum Дмитрий Шишкин рассказал редакции Orda. kz, что пострадали два магазина — из них вынесли продукты питания.

Железная дорога Казахстана сообщила о закрытии движения через несколько станций. Отменены отправления пассажирских поездов из Алматы, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султана, следующих через станции Макат и Жем.

Утром в пункт назначения не доставлены пассажиры 14 поездов. Утром 5 января было приостановлено движение 46 грузовых поездов.

Протесты продолжаются и в других городах Мангистауской и Алматинской областей. Акимат в Актобе тоже пытаются взять штурмом. Многотысячная акция протеста проходит и в Атырау.

В Павлодаре перекрыта часть улиц в районе площади на подходах к акимату. Закрылись ЦУМ, расположенные вблизи точки общепита. Протестующие продолжают стоять на площади, несмотря на сильный мороз, ожидая выхода акима области.

В Актобе полиция отказалась задерживать митингующих и, наоборот, поддерживает их. Кроме этого, активисты озвучили новые требования — возвращение Конституции 1993 года и выборы народных акимов.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за того, что правительство повысило цены на горючее, которым заправляют большую часть машин в регионе. Стоимость одного литра выросла вдвое — до 120 теньге (7,36 грн).

Митинги начались в городе Жанаозен — моногороде, который существует благодаря добыче нефти, а 4 января распространились на Алматы, Тараз и Актау.

Сначала власти Казахстана говорили, что выполнить требования протестующих невозможно, но 4 января заявили, что снизят стоимость сжиженного газа до 50 теньге (3,14 грн) за литр.

Это не остановило протесты: митингующие требуют отставки правительства, ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также искоренить коррупцию, кумовство, построить фабрики и сократить безработицу.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и в Мангистауской области, а позже — в Алматинской области.

В ночь на 5 января Токаев принял отставку правительства. Также он поручил начать регулировать цены на сжиженный газ, бензин и дизель.