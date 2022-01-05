В РФ заговорили о готовности помочь «урегулировать» протесты в Казахстане

Во время протестов в Казахстане, фото: ORDA

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В Совете Федерации РФ (верхней палате российского парламента) заговорили о готовности оказать «любую помощь невоенного характера», например экономическую, властям Казахстана в связи с происходящими сейчас в стране массовыми протестами.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров, сообщает агентство «Интерфакс».

Впрочем, Джабаров убежден, что власти Казахстана «справятся с урегулированием ситуации в стране».

Я думаю, что власти Казахстана разберутся, справятся с ситуацией. Они активно работают над снятием напряженности в обществе, — заявил Джабаров.

Мы желаем нашим казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации, Россия всегда рядом готова оказать помощь, — добавил он.

На западе Казахстана в городе Жанаозене 2 января начались протесты против резкого повышения цен на сжиженный газ. Массовые протесты быстро распространились по стране, их участники начали выдвигать экономические и политические требования. Вчера, 4 января, в самом большом городе страны Алматы начались столкновения митингующих с силовиками.

Напомним, на фоне массовых акций протеста в Казахстане отправили в отставку правительство.

Источник: «Интерфакс»