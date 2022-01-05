У РФ заговорили про готовність допомогти «врегулювати» протести в Казахстані

Під час протестів у Казахстані, фото: ORDA

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У Раді Федерації РФ (верхній палаті російського парламенту) заговорили про готовність надати «будь-яку допомогу невоєнного характеру», наприклад економічну, владі Казахстану у зв’язку із масовими протестами, які відбуваються зараз у країні.

Про це заявив перший заступник голови комітету з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Втім, Джабаров переконаний, що влада Казахстану «впорається з врегулюванням ситуації в країні».

Я думаю, що влада Казахстану розбереться, впорається з ситуацією. Вони активно працюють над зняттям напруженості в суспільстві, — заявив Джабаров.

Ми бажаємо нашим казахстанським друзям, братам успішно вийти із цієї ситуації, Росія завжди поруч, готова надати допомогу, — додав він.

На заході Казахстану в місті Жанаозені 2 січня розпочалися протести проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Масові протести швидко поширилися по країні, їхні учасники почали висувати економічні та політичні вимоги. Вчора, 4 січня, в найбільшому місті країни Алмати розпочалися зіткнення мітингувальників з силовиками.

Нагадаємо, на тлі масових акцій протесту у Казахстані відправили у відставку уряд.

Джерело: «Інтерфакс»