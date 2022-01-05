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Ракурс
Селеві потоки зійшли на стратегічну трасу Закарпаття, фото - ДСНС

Селеві потоки зійшли на стратегічну трасу Закарпаття (ФОТО)

5 січ 2022, 10:57
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Погода на Закарпатті у перші дні 2022 року спричинила підтоплення та сходження селевих потоків з гір на важливі автомагістралі.

Уранці 5 січня в регіоні піднялися ґрунтові води. Рятувальники повідомили про підтоплення приватних садиб у Рахівському, Тячівському та Хустському районах. Наразі йдеться про підняття води у семи підвалах, шести житлових будинках і 21 дворі. Загони ДСНС організували відкачування води.

Селеві потоки зійшли на стратегічну трасу Закарпаття, фото - ДСНС

Селеві потоки зійшли на стратегічну трасу Закарпаття, фото - ДСНС

Селеві потоки зійшли на стратегічну трасу Закарпаття, фото - ДСНС

Крім того, вночі зійшли селеві потоки на дорогу регіонального значення Р21 в селі Нижній Бистрий Хустського району та автошлях національного значення Н09 у Рахові.

Селеві потоки зійшли на стратегічну трасу Закарпаття, фото - ДСНС

Розчищати траси від землі та каміння, що зійшли з гір, виїжджала техніка фірми, яка обслуговує ці відрізки автошляхів. Рух транспорту відновлено.

Синоптики прогнозують 5 січня у Карпатах значний дощ, пориви вітру 25−28 м/с.

Погода на Закарпатті 5 січня


Погода на Закарпатті 5 січня

Погода на Закарпатті 5 січня

Джерело: Ракурс


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