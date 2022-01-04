Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n165288-doschi-ta-ojeledycya-pogoda-v-ukrayini-5-sichnya-karta.html

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Погода в Україні 5 січня буде хмарною з проясненнями. Країною пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, на дорогах очікується ожеледиця.

Вітер південно-західний, північний, 4−11 м/с, пориви до 15−17 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Дощі очікуються на сході та північному сході країни, лише в південних областях буде без істотних опадів.

Температура вночі 0−5° тепла, у східних та Сумській областях місцями 1−6° морозу. Вдень 4−9° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни подекуди 10−13° вище нуля.

В Карпатах вночі очікується значний мокрий сніг та хуртовина, вдень прогнозується дощ. Температура вночі близько 0°, вдень 1−6° тепла.

Погода в Києві буде похмурою та з дощем. Стовпчики термометра вночі покажуть 2−4° вище нуля, вдень піднімуться до 7°.

Погода у Львові також буде дощовою. Вночі температура складе 4° тепла, вдень прогнозується 8−9° з позначкою плюс.

Погода в Харкові вночі очікується зі снігом та дощем, вдень також прогнозуються опади. Стовпчики термометра вночі покажуть 1° тепла, вдень піднімуться до 4° вище нуля.

Погода в Одесі прогнозується без істотних опадів. Температура вночі складе 4−5° тепла, вдень — 8−9 з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 січня буде відносно спокійною, очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo