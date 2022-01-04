Дожди и гололедица — погода в Украине 5 января (КАРТА)https://racurs.ua/n165288-dojdi-i-gololedica-pogoda-v-ukraine-5-yanvarya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 5 января будет облачной с прояснениями. По стране пройдут дожди, местами — с мокрым снегом, на дорогах ожидается гололедица.
Ветер юго-западный, северо-западный, 4−11 м/с, порывы до 15−17 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
Дожди ожидаются на востоке и северо-востоке страны, только в южных областях будет без существенных осадков.
Температура ночью 0−5° тепла, в восточных и Сумской областях местами 1−6° мороза. Днем 4−9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами 10−13° выше нуля.
В Карпатах ночью ожидается сильный мокрый снег и метель, днем прогнозируется дождь. Температура ночью около 0°, днем 1−6° тепла.
Погода в Киеве будет пасмурной и с дождем. Столбики термометра ночью покажут 2−4° выше нуля, днем поднимутся до 7°.
Погода во Львове будет дождливой. Ночью температура составит 4° тепла, днем прогнозируется 8−9° с отметкой плюс.
Погода в Харькове ночью ожидается со снегом и дождем, днем также прогнозируются осадки. Столбики термометра ночью покажут 1° тепла, днем поднимутся до 4° выше нуля.
Погода в Одессе прогнозируется без существенных осадков. Температура ночью составит 4−5° тепла, днем — 8−9 с отметкой плюс.
Геомагнитная обстановка в Украине 5 января будет относительно спокойная, ожидаются небольшие возмущения.
Источник: Gismeteo