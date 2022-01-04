Погода в Украине. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Украине 5 января будет облачной с прояснениями. По стране пройдут дожди, местами — с мокрым снегом, на дорогах ожидается гололедица.

Ветер юго-западный, северо-западный, 4−11 м/с, порывы до 15−17 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Дожди ожидаются на востоке и северо-востоке страны, только в южных областях будет без существенных осадков.

Температура ночью 0−5° тепла, в восточных и Сумской областях местами 1−6° мороза. Днем 4−9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами 10−13° выше нуля.

В Карпатах ночью ожидается сильный мокрый снег и метель, днем прогнозируется дождь. Температура ночью около 0°, днем 1−6° тепла.

Погода в Киеве будет пасмурной и с дождем. Столбики термометра ночью покажут 2−4° выше нуля, днем ​​поднимутся до 7°.

Погода во Львове будет дождливой. Ночью температура составит 4° тепла, днем ​​прогнозируется 8−9° с отметкой плюс.

Погода в Харькове ночью ожидается со снегом и дождем, днем ​​также прогнозируются осадки. Столбики термометра ночью покажут 1° тепла, днем ​​поднимутся до 4° выше нуля.

Погода в Одессе прогнозируется без существенных осадков. Температура ночью составит 4−5° тепла, днем ​​— 8−9 с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 января будет относительно спокойная, ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo