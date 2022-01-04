Уникальную древнюю статуэтку собаки откопали в Риме. Фото: istock

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Ракурс

В Риме археологи обнаружили древний погребальный комплекс во время прокладки водопроводных труб в старом районе.

Там нашли остатки трех сооружений с захоронениями, датируемыми 100 годом до нашей эры и 100 годом нашей эры. Об этом сообщает Naked science.

Три гробницы находились очень близко к поверхности улицы — на глубине не более полуметра. Их возвели на бетонном основании, а стены сложили из разных материалов. В первой их построили из желтого туфа, во второй — из римского бетона (opus caementicium), а от третьей осталось только основание, на котором видны следы пожара.

Стены гробниц изнутри покрыты штукатуркой и украшены росписями. Археологи нашли одну неповрежденную керамическую погребальную урну с фрагментами костей, а также останки человека, похороненного без урны. А еще в гробнице обнаружили маленькую терракотовую фигурку собаки.

Подобные фигурки в Риме традиционно применяли как декоративные элементы дренажных систем, но в таких случаях в статуэтке делали отверстие для слива воды. В свеженайденной собачке никаких отверстий нет — похоже, она была изготовлена в чисто эстетических целях.

Напомним, ранее мы сообщали, что частично разрушенный скелет мужчины обнаружили на берегу моря возле руин древнеримского города Геркуланум.

Источник: Naked science