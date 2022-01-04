НАТО проведет экстренное заседание по поводу Украины

https://racurs.ua/n165286-nato-provedet-ekstrennoe-zasedanie-po-povodu-ukrainy.html

Ракурс

Североатлантический совет собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной силы России у границ с Украиной.

Как сообщила 4 января пресс-служба НАТО, заседание пройдет в виртуальном формате. Его созывают на пятницу, 7 января.

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военного могущества России в Украине и вокруг нее, а также другие вопросы европейской безопасности. Заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность ситуации вблизи Украины. Байден предупредил Путина о готовности Вашингтона и его союзников принять решительные меры в случае нападения России на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел «Бухарестской девятки» 3 января обсудили дестабилизирующее наращивание военного могущества РФ вдоль украинской границы. Они признали необходимость единой, открытой и решительной позиции НАТО для коллективной обороны союзников.

«Ракурс» сообщал о резком заявлении бывшего главы НАТО.

Украина в НАТО может оказаться только по собственной воле и воле членов Альянса, — сообщил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Он считает, что США или НАТО ни в коем случае не должны давать России обещаний по поводу дальнейшего нерасширения Альянса.