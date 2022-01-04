https://racurs.ua/n165278-putin-ne-doljen-byt-shveycarom-eks-gensek-nato-ob-otkrytii-dverey-dlya-ukrainy.html

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Украина в НАТО может оказаться только по своей воле и по воле членов Альянса. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что США или НАТО в любом случае не должны давать России обещаний по поводу дальнейшего нерасширения.

Он напомнил, что в 2008 году НАТО пообещало Грузии и Украине место за столом. Такое заявление он сделал в интервью Politico.

НАТО не может иметь политику открытых дверей по расширению, в которой она продолжает позволять Путину выполнять роль швейцара, — сказал Расмуссен.

Он призвал прекратить фактическое вето российского лидера Владимира Путина на евроатлантические стремления Украины и Грузии. Также экс-генсек напомнил, что Россия подписала Хартию ОБСЕ 1999 года, в котором говорится, что неотъемлемое право каждого государства-участника — свободно выбирать или изменять свои планы безопасности, включая договоры об союзах.

Напомним, ранее мы сообщали, спикер российского Министерства иностранных дел (МИД) выступил с обвинениями в адрес Украины и государств-партнеров. Она назвала украинского президента Владимира Зеленского «угрозой для Украины», и добавила, что «Киев будет расстреливать украинцев из оружия НАТО».

Источник: Politico