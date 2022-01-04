Одесские торговцы облили брошенные сосны дизтопливом — Чтобы не достались никому

https://racurs.ua/n165277-odesskie-torgovcy-oblili-broshennye-sosny-diztoplivom-chtoby-ne-dostalis-nikomu.html

Ракурс

История с несколькими тысячами новогодних деревьев, брошенных посреди улиц в Одессе, получила продолжение.

Коммунальщики собрали более 2,5 тыс. елок и сосен, которые планировали отвезти на корм животным. Впрочем, выяснилось, что торговцы, прежде чем бросить сосны, специально облили их дизтопливом.

Пропитанные соляркой деревья не достанутся никому. Они испорчены, поэтому коммунальщики были вынуждены отвезти их на свалку, — написал журналист и блогер Константин Андриюк в своих соцсетях.

Напомним, что «елочные свалки» обнаружили 1 января в Приморском и Суворовском районах Одессы.

В Департаменте городского хозяйства Одессы подсчитали, что продавцы бросили на улицах более 5 тыс. елок.