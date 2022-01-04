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Ракурс
Одесские торговцы облили брошенные сосны дизтопливом — Чтобы не достались никому

Одесские торговцы облили брошенные сосны дизтопливом — Чтобы не достались никому

4 янв 2022, 12:41
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История с несколькими тысячами новогодних деревьев, брошенных посреди улиц в Одессе, получила продолжение.

Коммунальщики собрали более 2,5 тыс. елок и сосен, которые планировали отвезти на корм животным. Впрочем, выяснилось, что торговцы, прежде чем бросить сосны, специально облили их дизтопливом.

Одесские торговцы облили брошенные сосны дизтопливом — Чтобы не достались никому

Пропитанные соляркой деревья не достанутся никому. Они испорчены, поэтому коммунальщики были вынуждены отвезти их на свалку, — написал журналист и блогер Константин Андриюк в своих соцсетях.


Напомним, что «елочные свалки» обнаружили 1 января в Приморском и Суворовском районах Одессы.

В Департаменте городского хозяйства Одессы подсчитали, что продавцы бросили на улицах более 5 тыс. елок.

Источник: Ракурс


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