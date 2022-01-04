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Одеські торговці облили кинуті сосни дизпаливом - Щоб не дісталися нікому

Одеські торгівці облили кинуті сосни дизпаливом — Щоб не дісталися нікому (ФОТО)

4 січ 2022, 12:41
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Історія із кількома тисячами новорічних дерев, які кинули посеред вулиць в Одесі, отримала продовження.

Комунальники зібрали понад 2,5 тис. ялинок і сосен, які планували відвезти на годування тваринам. Утім, з’ясувалося, що торговці перш ніж кинути сосни, спеціально облили їх дизпаливом.

Одеські торговці облили кинуті сосни дизпаливом - Щоб не дісталися нікому

Просякнуті соляркою дерева не дістануться навіть задурно нікому. Вони зіпсовані, тому комунальники були змушені відвезти їх на смітник, — написав журналіст і блогер Костянтин Андріюк у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що «ялинкові звалища» виявили 1 січня у Приморському і Суворовському районах Одеси.


У Департаменті міського господарства Одеси підрахували, що продавці кинули на вулицях понад 5 тис. ялинок.

Джерело: Ракурс


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