Одеські торговці облили кинуті сосни дизпаливом - Щоб не дісталися нікому

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Історія із кількома тисячами новорічних дерев, які кинули посеред вулиць в Одесі, отримала продовження.

Комунальники зібрали понад 2,5 тис. ялинок і сосен, які планували відвезти на годування тваринам. Утім, з’ясувалося, що торговці перш ніж кинути сосни, спеціально облили їх дизпаливом.

Просякнуті соляркою дерева не дістануться навіть задурно нікому. Вони зіпсовані, тому комунальники були змушені відвезти їх на смітник, — написав журналіст і блогер Костянтин Андріюк у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що «ялинкові звалища» виявили 1 січня у Приморському і Суворовському районах Одеси.

У Департаменті міського господарства Одеси підрахували, що продавці кинули на вулицях понад 5 тис. ялинок.