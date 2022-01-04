Безвіз під загрозою – голова ДМС про похід «білоруських» мігрантів через Україну. Фото:depositphotos

https://racurs.ua/ua/n165276-bezviz-pid-zagrozou-golova-dms-pro-pohid-biloruskyh-migrantiv-cherez-ukrayinu.html

Ракурс

Безвізовий режим України з Європою опинився під загрозою через кризу, яка виникла на польсько-білоруському кордоні.

Поляки розуміють, що якщо вони пропустять через кордон хоча б когось, то надалі зупинити цей процес буде надзвичайно складно. Про це розповіла голова Державної міграційної служби (ДМС) Наталія Науменко в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

За її словами, криза на польсько-білоруському кордоні — подвійний ризик для України та водночас шанс розібратися з ситуацією щодо облаштування нашого кордону. В багатьох випадках там немає ні демаркації, ні паркану, ні стовпів.

Ця ситуація — шанс зробити реальні кроки для нормального облаштування кордону. Нехай це будуть стовпи з «Єгозою», але ми чітко розумітимемо, де він починається і де закінчується, а також що потрібно зробити, щоб його посилити, — зазначила очільниця ДМС.

Вона додала, що потік мігрантів з Білорусі може направитися в Україну. Це стане шаленим навантаженням на інфраструктуру.

Крім того, ми всі розуміємо, що мета цих мігрантів — не Україна, а подальше переміщення в країни Європи. Існують певні ризики, пов’язані з цією ситуацією, зокрема це ризик втрати безвізу через наявність неконтрольованої міграції з України. Це ж якраз одна з умов призупинення безвізу, — розповіла Науменко.



Водночас, за її словами, Україна і без врахування кризи на білорусько-польському кордоні є цікавою і привабливою країною для мігрантів.

Джерело: «РБК-Україна»