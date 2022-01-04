Безвиз под угрозой – глава ГМС о походе «белорусских» мигрантов через Украину

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Безвизовый режим Украины с Европой оказался под угрозой из-за кризиса, возникшего на польско-белорусской границе.

Поляки понимают, что если они пропустят через границу хоть кого-то, то в дальнейшем остановить этот процесс будет очень сложно. Об этом рассказала глава Государственной миграционной службы (ГМС) Наталья Науменко в интервью изданию «РБК-Украина».

По ее словам, кризис на польско-белорусской границе — двойной риск для Украины и вместе с тем шанс разобраться с ситуацией по обустройству нашей границы. Во многих случаях там нет ни демаркации, ни забора, ни столбов.

Эта ситуация шанс сделать реальные шаги для нормального обустройства границы. Пусть это будут столбы с «Егозой», но мы будем четко понимать, где он начинается и где заканчивается, а также что нужно сделать, чтобы усилить его, — отметила глава ГМС.

Она добавила, что поток мигрантов из Беларуси может направиться в Украину. Это станет огромной нагрузкой на инфраструктуру.

Кроме того, мы все понимаем, что цель этих мигрантов — не Украина, а перемещение в страны Европы. Есть определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это как раз одно из условий приостановления безвиза, — рассказала Науменко.



В то же время, по ее словам, Украина и без учета кризиса на белорусско-польской границе интересна и привлекательна для мигрантов.

Источник: «РБК-Украина»