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Подснежники посреди зимы расцвели на Закарпатье (ФОТО)https://racurs.ua/n165275-podsnejniki-posredi-zimy-rascveli-na-zakarpate-foto.htmlРакурс
В Закарпатье среди января расцвели подснежники — весенние цветы появились из-за внезапного потепления после снегов.
Подснежники «проснулись» в Сваляве. Об этом Facebook рассказал Jozsef Molnar и опубликовал фото цветов.
А это в Сваляве! С Новым годом, — подписал снимок автор.
Пользователи сети сравнили данное событие с сюжетом известной сказки.
«Природа в календарь не заглядывает, действует по обстоятельствам. Как сказка о 12 месяцах», «Мир перевернулся», «Кто мог бы подумать, что сказка станет действительностью! Чудо удивительное!», — пишут в соцсетях.
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