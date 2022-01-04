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Ракурс

Подснежники посреди зимы расцвели на Закарпатье (ФОТО)

4 янв 2022, 12:22
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В Закарпатье среди января расцвели подснежники — весенние цветы появились из-за внезапного потепления после снегов.

Подснежники «проснулись» в Сваляве. Об этом Facebook рассказал Jozsef Molnar и опубликовал фото цветов.

Подснежники. Фото: Facebook

А это в Сваляве! С Новым годом, — подписал снимок автор.

Пользователи сети сравнили данное событие с сюжетом известной сказки.

Реакция соцсетей. Фото: Facebook


«Природа в календарь не заглядывает, действует по обстоятельствам. Как сказка о 12 месяцах», «Мир перевернулся», «Кто мог бы подумать, что сказка станет действительностью! Чудо удивительное!», — пишут в соцсетях.

Источник: Ракурс


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