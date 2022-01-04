https://racurs.ua/n165275-podsnejniki-posredi-zimy-rascveli-na-zakarpate-foto.html

Ракурс

В Закарпатье среди января расцвели подснежники — весенние цветы появились из-за внезапного потепления после снегов.

Подснежники «проснулись» в Сваляве. Об этом Facebook рассказал Jozsef Molnar и опубликовал фото цветов.

А это в Сваляве! С Новым годом, — подписал снимок автор.

Пользователи сети сравнили данное событие с сюжетом известной сказки.