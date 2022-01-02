В Украине ожидается ухудшение погоды, фото: «Ракурс»

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Ракурс

В Украине в ночь на завтра, 3 января, ожидается ухудшение погоды.

Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности (желтому). Об этом сообщает Gismeteo.

Так, ночью 3 января в северных, центральных и восточных областях возможен гололед на дорогах.

Кроме того, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях ожидаются снег и метели.

В целом, в Украине в течение суток ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.

Такие усложненные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта и отключению энергообеспечения населенных пунктов.

Водителям в условиях гололеда рекомендуется соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями и осторожно, на небольшой скорости, проходить повороты.

Пешеходов также призывают быть осторожными на дорогах и учитывать, что при гололеде водителям нужно больше времени для остановки транспортных средств.

При сильном ветре следует плотно закрыть все окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть. При нахождении на улице рекомендуется держаться подальше от крупных деревьев, рекламных щитов, старых домов, недостроенных построек, остановок общественного транспорта, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 3 января в большинстве регионов Украины ожидаются осадки — снег, мокрый снег и дождь.