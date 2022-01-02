В Україні очікується погіршення погоди, фото: «Ракурс»

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Ракурс

В Україні в ніч на завтра, 3 січня, очікується погіршення погоди.

Погодні умови відповідатимуть I рівню небезпечності (жовтому). Про це повідомляє Gismeteo.

Так, вночі 3 січня у північних, центральних та східних областях можлива ожеледиця на дорогах.

Крім того, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях очікуються значний сніг та хуртовини.

Загалом в Україні протягом доби очікуються пориви вітру 15−20 м/с.

Такі ускладнені погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів.

Водіям в умовах ожеледиці рекомендується дотримуватися збільшеної дистанції між автомобілями та обережно, на невеликій швидкості, проходити повороти.

Пішоходів також закликають бути обережними на дорогах та враховувати, що при ожеледиці водіям потрібно більше часу для зупинки транспортних засобів.

При сильному вітрі слід щільно закрити всі вікна та прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти. При перебуванні на вулиці рекомендується триматися подалі від великих дерев, рекламних щитів, старих будинків, недобудованих будівель, зупинок громадського транспорту, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.

Нагадаємо, 3 січня у більшості регіонів України очікуються опади — сніг, мокрий сніг та дощ.